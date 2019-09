Mehr als 3.000 Menschen haben am Donnerstagabend am diesjährigen "Luxembourg Times BusinessRun" und der After-Run-Party teilgenommen.

BusinessRun: Joggingrunde unter Kollegen

(SH) - Auf die Plätze, fertig, los: Pünktlich um 19 Uhr fiel am Donnerstag der Startschuss zum diesjährigen „Luxembourg Times BusinessRun“. Dass die Veranstaltung auch in ihrem fünften Jahr nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt hat, belegen die Teilnehmerzahlen.

Weit über 3.000 Läufer aus rund 300 Unternehmen nahmen die 5,5 km lange Laufstrecke in Dreierteams auf dem Kirchbergplateau in Angriff. Und während es für die ambitionierten Sportler und Mannschaften um Bestzeiten ging, stand für viele andere die Freude an der Bewegung und das gesellige Zusammensein mit den Kollegen im Vordergrund. Hierzu hatten sie auch lange nach dem Zieleinlauf noch die Gelegenheit, wird der „BusinessRun“ doch stets mit einer After-Run-Party abgeschlossen.