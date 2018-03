Ab Samstag wird der neue Busbahnhof bei der Messehalle in Kirchberg in Betrieb genommen, ab Montag werden auf 29 RGTR-Linien alle Fahrten in Echtzeit angezeigt. Nutzer des öffentlichen Verkehrs müssen sich deshalb jedoch anpassen.

Busbahnhof in Kirchberg geht in Betrieb

So werden ab Samstag alle Busse das neue Gebäude des Pôle d'échange Luxexpo, das sich derzeit noch im Bau befindet, anfahren. Die provisorischen Haltestellen am Luxexpo-Parkplatz werden unterdessen nicht mehr bedient.

Ab Samstag wird der neue Busbahnhof in Betrieb genommen. Screenshot: www.mobiliteit.lu

Am Montag werden zwei Mobilitätsberater Fahrgäste vor Ort informieren und zu ihren Bussen leiten. Denn nicht nur der neue Busbahnhof wird dann neu sein und wohl dem ein oder anderen Berufstätigen oder Schüler Sorgen bereiten. Ab Montag sollen auch auf 29 RGTR-Linien alle Ankunftszeiten in Echtzeit angewiesen werden. Deshalb wird es jedoch auf rund 50 Buslinien zu einigen kleinen Änderungen kommen, betreffend den Zeitplan.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite mobiliteit.lu zu finden.