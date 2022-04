Ein Linienbus ist in Mamer am Boulevard Gaston Thorn beim Lyzeum in den Graben gerutscht.

Umfallgefahr

In Mamer ist ein Bus in den Graben gerutscht

(jwi) - Ein Linienbus ist am Freitag in Mamer am Boulevard Gaston Thorn beim Lyzeum in den Graben gerutscht. Wie die Polizei mitteilt, war der Bus leer, als der Unfall passierte. Niemand wurde verletzt.

Allerdings könnte der Bus umkippen und auf die Fahrradstrecke fallen. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

