Am ersten Fastensonntag brennen im Großherzogtum traditionell die Burgen. In Oetringen liegt die Organisation davon in den Händen des örtlichen Jugendvereins.

Burgbrennen in Luxemburg: Adieu Winter

Sandra SCHMIT Zumindest kalendarisch geht es so langsam auf den Frühlingsanfang zu. Für die Mitglieder vieler lokaler Vereine heißt es dann: anpacken. Den am ersten Fastensonntag brennen im Großherzogtum traditionell die Burgen. In Oetringen liegt die Organisation davon in den Händen des Jugendvereins.

Am Wochenende ist es wieder so weit: Dann brennen in vielen Ortschaften im Großherzogtum die sogenannten „Burgen“ – mit Stroh umwickelte Kreuze, die von Mitgliedern lokaler Vereine aus Holz, Ästen und Stroh gefertigt werden ...