Burg Befort: Sprung in die Vergangenheit

Burgruine und Renaissanceschloss von Befort bieten Einblicke in die Welt von damals

Befort. Gelegen im Natur- a Geopark Mëllerdall bieten die Beaufort Castles eine atemberaubende Kulisse für einen Tagesausflug in den Osten des Landes an. Die mittelalterliche Burg in Befort wurde zwischen 1015 und 1650 auf Sandsteinfelsen erbaut und vereint Baustile verschiedener Epochen: Romantik, Gotik und Renaissance.



Durch detaillierte Pläne, eine gute Vorstellungskraft und einen Hauch Fantasie können Besucher erahnen, wie der Alltag der damaligen Burgbewohner wohl ablief ...