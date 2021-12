Zum ersten Mal in Luxemburg erstrahlen an diesem Wochenende die Weinberge zwischen Wormeldingen und Ahn in einem bunten Farbenspiel.

"Wine Lights Enjoy"

Buntes Lichtspektakel an der Mosel

Irina FIGUT Zum ersten Mal in Luxemburg erstrahlen an diesem Wochenende die Weinberge zwischen Wormeldingen und Ahn in einem bunten Farbenspiel.

Premiere in Luxemburg: Zum ersten Mal haben am Freitag die Weinberge zwischen Wormeldingen und Ahn in einem bunten Farbenspiel erstrahlt. Der regionale Tourismusverband Visit Moselle organisiert zusammen mit der Gemeinde Wormeldingen ein abendliches Open-Air-Event mit der Lichtershow „Wine Lights Enjoy“. Der zweite Termin findet an diesem Samstag von 17 bis 23 Uhr statt.

8 In den Wengerten zwischen Ahn und Wormeldingen stand an diesem Wochenende alles im Zeichen von Licht und Wein. Foto: Guy Jallay

In den Wengerten zwischen Ahn und Wormeldingen stand an diesem Wochenende alles im Zeichen von Licht und Wein. Foto: Guy Jallay





Inspiriert haben sich die Verantwortlichen des Events an der in Rheinland-Pfalz bereits gut bekannten Weinbergnacht in Bad Dürkheim. Zahlreiche Luxemburger Winzer und Vereine bieten an mehr als 20 Ständen und auf einer 4,5 Kilometer langen, spektakulär beleuchteten Strecke ihre lokalen Weine und Spezialitäten der Region an, die die Besucher kaufen und verkosten können.

