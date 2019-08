Buntes Geflatter: Päiperleksgaart in Grevenmacher

Wer innerhalb des Landesgrenzen nach Urwald-Feeling sucht, wird in Grevenmacher fündig. Dort warten im Schmetterlingsgarten exotische Falter und tropische Pflanzen auf die Besucher.

Unterwegs in Luxemburg: Wer innerhalb des Landesgrenzen nach Urwald-Feeling sucht, wird in Grevenmacher fündig. Dort warten im Schmetterlingsgarten exotische Falter und tropische Pflanzen auf die Besucher.

Das gute Wetter nutzen viele gerne für einen Ausflug an die Mosel. Warum dann nicht dabei ein, zwei Stunden im Schmetterlingsgarten an der Route de Trèves in Grevenmacher verbringen? Mehr als 30 verschiedene Falterarten können dort täglich zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr auf einer Fläche von 600 Quadratmetern bestaunt werden. Aber auch Chamäleons, Geckos und viele andere Tiere leben dort.



Allzu schreckhaft sollten Besucher allerdings nicht sein: Denn hin und wieder lassen sich die fliegenden Insekten auf Hand oder Schulter der Menschen nieder, die mit staunenden Augen durch den Garten spazieren ...