Die "Fräi Lëscht" umfasst elf Kandidaten, die einen unterschiedlichen politischen Hintergrund haben.

Rosport-Mompach

Bürgermeisterin Weydert tritt mit überparteilicher Liste an

Volker BINGENHEIMER Die "Fräi Lëscht" umfasst elf Kandidaten, die einen unterschiedlichen politischen Hintergrund haben.

In der Gemeinde Rosport-Mompach tritt Bürgermeisterin Stéphanie Weydert mit einer überparteilichen Liste zu den Kommunalwahlen am 11. Juni an. „Die elf Kandidatinnen und Kandidaten kommen aus unterschiedlichen politischen Lagern, manche von ihnen sind parteipolitisch nicht gebunden“, sagte Stéphanie Weydert gegenüber dem Luxemburger Wort.

Bürgermeisterin und CSV-Co-Generalsekretärin Stéphanie Weydert. Foto: Chris Karaba

In der Gruppierung „Fräi Lëscht - Är Leit fir Rouspert-Mompech“ befinden sich neben der Bürgermeisterin und dem Schöffen Patrick Hierthes drei weitere derzeitige Gemeinderatsmitglieder. Sechs der Kandidaten sind weiblich. Zurzeit herrscht im Gemeinderat Rosport-Mompach noch Männerdominanz: Nur zwei von zwölf Ratsmitgliedern sind Frauen. Auf der Liste sind alle Kandidaten gleichrangig. Einen Spitzenkandidaten gibt es nicht.

Unbestätigten Angaben zufolge will die DP in Rosport-Mompach mit einer Parteiliste in die Wahlen ziehen. Schöffe Josy Schoellen, Mitglied im DP-Regionalvorstand Osten, wollte sich dazu am Freitag nicht äußern und verwies darauf, dass in den nächsten Tagen eine Entscheidung fallen werde.

Gemeindewahlen 2023 Am 11. Juni 2023 finden in Luxemburg Kommunalwahlen statt. Im Dossier finden Sie Nachrichten und Informationen zum Thema.

Die Fusionsgemeinde Rosport-Mompach wechselt in diesem Jahr zum Proporzsystem. 2017 wurde noch getrennt in den zwei Sektionen nach dem Majorzsystem gewählt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.