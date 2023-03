In der Südgemeinde steht nach den Gemeindewahlen ein umfangreicher Wechsel ins Haus.

Leudelingen

Bürgermeisterin und Schöffen treten nicht mehr an

In der Südgemeinde steht nach den Gemeindewahlen ein umfangreicher Wechsel ins Haus.

(TJ) - In Leudelingen kündigt sich ein Wechsel an der Spitze der Gemeindeführung an.

Diane Feipel führt die Gemeinde seit zehn Jahren. Archivfoto: Anouk Antony

Bürgermeisterin Diane Feipel wird am 11. Juni bei den Gemeindewahlen nicht mehr kandidieren. Das meldet Radio 100,7 am Mittwochmorgen.

Feipel stand der Süd-Gemeinde seit dem Tod von Rob Roemen als politisch Verantwortliche vor und will ihrem Engagement ein Ende setzen, wie aus einem in der Gemeinde verteilten Flugblatt hervorgeht. Die genauen Beweggründe werden nicht präzisiert.

Weitere Rücktritte

Doch damit nicht genug: Auch die beiden Schöffen Jean-Paul Sunnen und Raphael Gindt wollen nicht mehr kandieren, ebenso die Gemeinderatsmitglieder Tom Berend und Christiane Schmit-Hamen.

Damit stehe die Chancen für Lou Linster und seine Liste „Zesumme fir Leideleng“ nicht schlecht. Linster hatte im Dezember bereits angekündigt, mit einer kompletten Kandidatenliste in die Wahlen gehen zu wollen.

Für Aufsehen sorgte die Gemeinde unlängst mit ihrer substanziellen Anhebung der Grundsteuer für Betriebe, die in die Gemeindekasse fließt, bei gleichzeitiger Senkung der Gewerbesteuer, die ihrerseits den Fonds de dotation globale speist. Innenministerin Taina Bofferding hatte dies in wirtschaftlich schwierigen Zeiten als „kein gutes Zeichen“ bewertet.



Allgemeines

In Leudelingen wird nach dem Majorzsystem gewählt. Die Gemeinde zählt derzeit rund 2.800 Einwohner und liegt damit knapp unter der Schwelle von 3.000 Einwohnern, ab der nach dem Proporzsystem mit Parteilisten gewählt werden muss. Der Gemeinderat wird sich aus neun Mitgliedern zusammensetzen. Der Schöffenrat setzt sich aus dem Bürgermeister und zwei Schöffen zusammen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.