Gemeinde Betzdorf

Bürgermeister Wirtz verabschiedet sich aus der Politik

Volker BINGENHEIMER Nach 18 Jahren im Schöffenrat der Gemeinde Betzdorf macht Jean-François Wirtz nun Schluss. Bei den Wahlen steht er nicht mehr auf der LSAP-Liste.

Jean-François Wirtz, Bürgermeister der Gemeinde Betzdorf, verabschiedet sich aus der Gemeindepolitik. Er werde im Juni nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren, bestätigte Wirtz gegenüber dem „Luxemburger Wort“.

Für den Schlussstrich nach 18 Jahren als Kommunalpolitiker gab er persönliche Gründe an. Vor allem die Doppelbelastung im Beruf und im Rathaus mache ihm zu schaffen, sagte er. „Der Spagat zwischen Arbeit, Politik und Privatleben wird immer schwerer“, meinte Wirtz, der im Hauptberuf Ingenieur bei der Luxemburger Post ist. Vor allem das häufige Hin- und Herpendeln zwischen Arbeitsplatz und dem Rathaus hätten Kraft gekostet. Er wisse auch, dass er Rücksicht auf seine Gesundheit nehmen müsse.

„Mit Blick auf die nächsten sechs Jahre bin ich mir sicher, dass die Arbeit für den zukünftigen Bürgermeister nicht abnehmen wird“, ist sich Wirtz sicher.

Zahlreiche Bauprojekte

Wirtz war von 2000 bis 2011 Schöffe der damaligen Majorzgemeinde Betzdorf, bis er sich wegen der Geburt seines zweiten Kindes aus der Politik zurückzog. 2016 trat er in die LSAP ein und schaffte bei den Wahlen 2017 einen satten Zugewinn für seine Partei (von 13,3 auf 22,8 Prozent). Zusammen mit dem Koalitionspartner CSV stieß er in allen Ortschaften der Gemeinde größere Bauprojekte an. Die Liste reicht von dem Dorf- und Familientreffpunkt Café de l'Amérique in Olingen über den intergenerationellen Wohnkomplex in Betzdorf, die Öko-Crèche in Roodt/Syr, sozialen Wohnungsbau in Mensdorf bis hin zu neuen Baugebieten in Berg.

Betzdorf: Sehnsucht nach Stabilität Der Parteiaustritt Christopher Lilyblads hat die Mehrheitsverhältnisse im Betzdorfer Gemeinderats durcheinandergewirbelt. Bürgermeister Jean-François Wirtz muss nun eine neue Koalition schmieden.

Die LSAP-Sektion Roodt-Mensdorf-Flaxweiler begibt sich nun auf Kandidatensuche, um ihre Liste zu füllen. Wirtz versicherte, dass die beiden LSAP-Gemeinderatsmitglieder Holdy Dahlem und Frank Bourgnon wieder für den Gemeinderat kandidieren werden. Mit weiteren möglichen Kandidaten sei man im Gespräch.

