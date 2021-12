Nach fast 40 Jahren als Bürgermeister verzichtet Arnold Rippinger auf sein Amt an der Spitze der Gemeinde Lenningen.

Nach Komplementarwahlen

Bürgermeister von Lenningen tritt zurück

Volker BINGENHEIMER

Wenige Tage nach den Komplementarwahlen in der Gemeinde Lenningen hat der langjährige Bürgermeister Arnold Rippinger seinen Rücktritt eingereicht. Wie das Innenministerium bestätigte, tritt Rippinger zum 1. Januar von seinem Amt zurück.

Zuerst hatte RTL Lëtzebuerg von Rippingers Brief an den Großherzog berichtet. Darin heißt es, er wolle aus gesundheitlichen Gründen auf sein Amt verzichten. Der 72 Jahre alte Arnold Rippinger ist seit knapp 40 Jahren in der Gemeindepolitik aktiv und zum sechsten Mal in Folge Bürgermeister.

Bürgermeister Arnold Rippinger zieht sich von seinem Posten zurück. Foto: Guy Seyler

Dem Rücktritt waren monatelange politische Streitereien vorausgegangen. In diesem Zuge hatten im Sommer auch die beiden Schöffen Marc Thill und Josiane Bellot ihren Rücktritt eingereicht.

Bei den Komplementarwahlen am Sonntag waren Tim Karius, Philippe Gengler und Jean-Marie Hermann in den Gemeinderat eingezogen. Alle drei rechnen sich dem Oppositionslager zu. Damit hat Bürgermeister Rippinger mit seiner Liste keine Mehrheit mehr im Rat.

Noch am Wochenende wird die bisherige Opposition nun Gespräche führen, um einen neuen Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu finden. „Diese Gespräche werden in aller Transparenz und nach den demokratischen Regeln ablaufen“, sagte das neue Gemeinderatsmitglied Philippe Gengler gegenüber dem „Luxemburger Wort“.

