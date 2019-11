Bürgermeister sieht Fortschritte bei Sicherheit in Esch

Die Escher Polizei laufe seit Jahren der hohen Zahl an Straftaten hinterher, meint der Abgeordnete Marc Goergen. Bürgermeister Georges Mischo sieht das anders.

Die Sicherheitssituation habe sich in Esch in den vergangenen Jahren deutlich verbessert, so Bürgermeister Georges Mischo (CSV). Er untermauert diese Aussage mit den Zahlen, welche Justizministerin Sam Tanson und der Minister für innere Sicherheit, François Bausch (beide Déi Gréng), in ihrer Antwort auf eine diesbezügliche Frage des Abgeordneten Marc Goergen (Piraten) liefern.

Demnach gab es in Esch im vergangenen Jahr 1 226 Diebstähle, 362 Gewalttaten gegen Personen und 302 Drogendelikte ...