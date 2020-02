"Ist das normal?" Die Gemeindechefs von Roeser und Rümelingen zeigen kein Verständnis für die angekündigten Sparpläne der Spuerkeess. Man sei im Vorfeld nicht über den Schritt informiert worden.

Bürgermeister reagieren erbost auf BCEE-Filialschließungen

Jörg TSCHÜRTZ "Ist das normal?" Die Gemeindechefs von Roeser und Rümelingen zeigen kein Verständnis für die angekündigten Sparpläne der Spuerkeess. Man sei im Vorfeld nicht über den Schritt informiert worden.

Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden Roeser und Rümelingen haben die Ankündigung der Spuerkeess (BCEE), elf Filialen im ganzen Land schließen zu wollen, heftig kritisiert. Auf Facebook brachten Henri Haine, LSAP-Bürgermeister in Rümelingen, und sein Kollege Tom Jungen, LSAP-Generalsekretär und Gemeindechef von Roeser, ihren Unmut über die Entscheidung der Staatsbank zum Ausdruck.

"Wie sollen die älteren Menschen in Rümelingen, die nicht so mit dem Internet vertraut sind, künftig ihre Bankgeschäfte erledigen?", sorgt sich Henri Haine. Sowohl Haine als auch Jungen beklagen, im Vorfeld nicht über die Pläne der BCEE in Kenntnis gesetzt worden sein.

Seit 1881 in Rümelingen

Die BCEE-Filiale in Rümelingen gebe es bereits seit 1881. Sie sei die einzig verbliebene Bankfiliale im früheren Bergarbeiterstädtchen, schreibt Haine auf Facebook. "Finden die Verantwortlichen die Behandlung der Stadt Rümelingen normal?", empört sich der Rümelinger Gemeindechef, der wie Parteifreund Jungen Erklärungen von der Bank, den Gewerkschaften und der Regierung fordert.

Durch die angekündigten Sparmaßnahmen der BCEE wird es in Fels und Bridel künftig jeweils nur noch eine Zweigstelle einer Bank geben. Colmar-Berg, Parc Hosingen, Roeser, Rümelingen und Winseler (Pommerloch) verschwinden hingegen komplett von der Landkarte der Gemeinden mit aktivem Bankschalter.

Die im Jahr 1856 gegründete BCEE befindet sich zu 100 Prozent im Staatsbesitz und unterhält derzeit noch 65 Niederlassungen. Bereits 2016 hatte die Spuerkeess sieben kleinere Außenstellen geschlossen.

Die neuerliche Verkleinerung des Filialnetzes wird mit einer sinkenden Auslastung und verändertem Kundenverhalten begründet. So seien die manuellen Operationen an den Bankschaltern in den vergangenen fünf Jahren um zirka 60 Prozent gesunken. Zudem wolle das Institut vermehrt in sein digitales Angebot investieren. Trotz der Sparmaßnahmen verfüge man weiterhin über das dichteste Filialnetz des Landes, betonen die Verantwortlichen in der Zentrale an der Place de Metz.

Folgende Spuerkess-Filialen sollen ab dem 27. März 2020 geschlossen werden:

Belle-Etoile

Bridel

Colmar-Berg

Differdingen*

Niederkorn*

Esch-Lallingen

Hosingen

Fels

Pommerloch

Réiserbann

Wasserbillig

Rümelingen

Rodange**

* Im Einkaufszentrum Opkorn in Differdingen soll eine neue BCEE-Filiale eröffnet werden, die die bisherigen Büros in Differdingen und Niederkorn ersetzen soll. Diese beiden Filialen werden im Lauf des Jahres 2022 aufgelöst.

** Schließung im zweiten Halbjahr 2020.