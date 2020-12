Bürgermeister Mathis Ast: "Für einen lebenswerten Dorfkern"

Das Dorfzentrum von Wormeldingen soll lebenswerter werden, wofür die Bevölkerung bald selbst Ideen einbringen kann. Die Umgestaltung ist nur eines von vielen Projekten für den neuen Bürgermeister Mathis Ast.

Zur Mitte der Wahlperiode ist Mathis Ast in Wormeldingen Anfang November vereinbarungsgemäß vom Schöffen- ins Bürgermeisteramt gewechselt. Der 36 Jahre alte Finanzexperte hat von seinem Vorgänger Max Hengel eine Menge Bauprojekte geerbt – und neue Wohngebiete in allen Ortschaften der Gemeinde.

Mathis Ast, laut der Übereinkunft mit der Liste von Max Hengel fällt Ihnen die zweite Hälfte der Amtsperiode zu. Ist das die bessere Etappe, weil Sie dann als Bürgermeister in die Wahlen gehen?

Das würde ich nicht sagen, denn man kann in der zweiten Hälfte als Bürgermeister genau so Fehler machen wie in der ersten ...