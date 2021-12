Nach 34 Jahren hat Jempi Klein sein Amt als Bürgermeister der Gemeinde Steinsel abgegeben. Er gibt gesundheitliche Gründe an.

In Steinsel

Bürgermeister Jempi Klein tritt zurück

Frank WEYRICH Nach 34 Jahren hat Jempi Klein sein Amt als Bürgermeister der Gemeinde Steinsel abgegeben. Er gibt gesundheitliche Gründe an.

Der dienstälteste Bürgermeister des Landes hat mit sofortiger Wirkung den Rücktritt von seinem Amt erklärt. Jempi Klein war während 34 Jahren an der Spitze der Gemeinde Steinsel. Auch sein Mandat als Gemeinderatsmitglied wird er abgeben.

Seine Karriere hatte Jempi Klein zunächst als Gemeindesekretär begonnen, bevor er in die Politik wechselte. Am 22. Dezember 1987 wurde er als Bürgermeister vereidigt und wurde seither immer wieder in seinem Amt bestätigt. In seinem Rücktrittsgesuch gibt der langjährige LSAP-Politiker gesundheitliche Gründe für seinen Schritt an. Bis zur Vereidigung seines Nachfolgers hat er seinen zweiten Schöffen und Parteikollegen, Fernand Marchetti, beauftragt, die Amtsgeschäfte weiterzuführen. Beide sind seit 42 Jahren Weggefährten.

Marchetti selbst ist von der Entscheidung Kleins schwer betroffen und macht keinen Hehl daraus, dass er seine Rolle als Vermittler sieht, um einen geeigneten Kandidaten für den Bürgermeisterposten zu finden. „Ich werde mit sämtlichen Ratsmitgliedern in aller Ehrlichkeit reden, um den besten Weg für die Zukunft zu finden“, sagt er. Dass er eine Entscheidung nicht auf die lange Bank schieben will, daran lässt er jedoch keinen Zweifel aufkommen: „Wir werden nicht in einer nächsten Sitzung des Gemeinderates einen neuen Kandidaten bestimmen, sondern in der nächsten.“ Um die möglichen Auswirkungen auf die Sitzverteilung im Gemeinderat abzuschätzen, sei es derzeit noch zu früh.

