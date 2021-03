Bürgermeister in Sorge um Sicherheit und Ordnung am Stausee

Drei Gemeindeväter fordern, dass der Staat während der Sommersaison Sicherheit und Ordnung rund um den Badesee garantiert.

Der Obersauerstausee ist seit jeher ein Besuchermagnet. Doch so viele Menschen wie im Corona-Jahr 2020 wurden noch nie dort gezählt. Deswegen trat ein Problem auf, das es bis dahin so noch nicht gegeben hatte: Die Anrainer mussten viele Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, es gab Park-, Sicherheits- und Müllprobleme. Des Öfteren mussten auch wilde Partys in der Nacht von der Polizei aufgelöst werden.

Mithilfe der Polizei, die besonders bei hohem Besucherandrang regelmäßige Kontrollgänge durchführte, aber auch einer Sicherheitsfirma, konnte die Badesaison im vergangenen Jahr noch irgendwie zufriedenstellend über die Bühne gebracht werden ...