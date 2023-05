Exklusiv für Abonnenten

Badebereich am Echternacher See eröffnet

Bürgermeister in Badehose taucht als Erster ein

von Volker BINGENHEIMER | Vor 13 Minuten

Bereits am Pfingstwochenende können Schwimmer in einem Abschnitt des Echternacher Sees ins Wasser gehen. Die Badezone ist bis Ende September in Betrieb.