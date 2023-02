Die Ernztalgemeinde hat ein neues Oberhaupt. Auch ein neuer Schöffe wurde vereidigt.

Ernztalgemeinde

Bürgermeister Bob Bintz ist vereidigt

David THINNES Die Ernztalgemeinde hat ein neues Oberhaupt. Auch ein neuer Schöffe wurde vereidigt.

„Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées“: Diesen Satz sagten am Donnerstagmorgen der neue Bürgermeister und der neue Schöffe der Ernztalgemeinde.



Bob Bintz und Daniel Baltes wurden von Innenministerin Taina Bofferding für ihre neuen Ämter vereidigt.

Ende Dezember hatte der bisherige Bürgermeister André Kirschten seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen erklärt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.