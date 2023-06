Nach und nach werden die Wahlresultate bekannt. In den ersten Gemeinden stehen die Sieger und Verlierer fest.

Gemeindewahlen im Norden

Bürgermeister aus Erpeldingen und Pütscheid auf zweiten Platz verwiesen

Nadine SCHARTZ Nach und nach werden die Wahlresultate bekannt. In den ersten Gemeinden stehen die Sieger und Verlierer fest.

In der Stauseegemeinde kommt es zu einem Wechsel an der Spitze.

In Saeul deutet sich ein Wechsel an der Gemeindespitze an. Die meisten Stimmen erhielt das derzeitige Gemeinderatsmitglied Gérard Zoller (321), gefolgt von seinem Amtskollegen Marc Fisch (270) und Jo Clausse (236), der Tochter des 2018 verstorbenen ehemaligen Bürgermeisters Raoul Clausse. Das amtierende Gemeindeoberhaupt Jean Konsbruck kam nur auf Platz fünf (184 Stimmen), der Zweite Schöffe Jean-Paul Mousel schaffte es als Siebter mit 158 Stimmen gerade noch in den Gemeinderat. Der Erste Schöffe Edmond Gengler landete mit 111 Stimmen lediglich auf Rang zwölf und wurde nicht gewählt.



Wahl und Grosbous wählen ersten gemeinsamen Rat

Obwohl die Gemeinden Wahl und Grosbous erst zum 1. September fusionieren, mussten die Bürger am Sonntag schon einen gemeinsamen Gemeinderat wählen. In beiden Gemeinden kandidierten die Bürgermeister und gingen auch als Wahlsieger hervor. Eine deutliche Mehrheit erzielt dabei der Bürgermeister von Grosbous, Paul Engel. Weit vor den restlichen Kanditaten erhielt er insgesamt 782 Stimmen. Christiane Thommes-Bach, Gemeindeoberhaupt in Wahl, kam in ihrer Sektion ebenfalls auf den ersten Platz mit 610 Stimmen. In dieser Sektion wurden Maggy Risch, Michèle Ensch, Marc Witkowsky, Marc Mersch und Servais Victor Majerus ebenfalls gewählt. In Grosbous haben Anne Steichen, Armand Olinger, Jessica Schuh, Roger Gereke und Marc Goelff es ebenfalls in den Gemeinderat geschafft.



Bis zu den Kommunalwahlen 2029 gelten diverse Übergangsmaßnahmen. So wird etwa der Schöffenrat aus dem Bürgermeister und drei Schöffen aus jeweils zwei Personen aus jeder Gemeinde bestehen. Der Gemeinderat wird mit jeweils sechs Vertretern aus Grosbous und Wahl besetzt.

Fernand Mergen steht weiter an der Spitze von Feulen

Nachdem 2017 in Feulen keine Wahlen stattgefunden hatten, mussten die Bürger an diesem Sonntag wieder an die Urne treten. Mit großem Vorsprung wird Bürgermeister Fernand Mergen in seinem Amt bestätigt. Mit 814 Stimmen führt er die Liste der Kandidaten an. Ihm folgen der Erste Schöffe, Alain Hansen, mit 656 Stimmen, die neue Kandidatin Flore Schank und Claude Wilmes mit jeweils 615 Stimmen. Ebenfalls im Gemeinderat vertreten sind Rajesh Etgen, Laurence Bernard, Tessy Kohn, Liette Stockreiser-Heinen und Michel Goethals. Nicht mehr in den Gemeinderat haben es Guy Arend und Thomas Pirsch geschafft.

Yves Kaiser gewinnt die Wahl in Kiischpelt

Yves Kaiser, der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Kiischpelt, hat die Wahl für sich entscheiden können. Mit 478 Stimmen konnte er sich deutlich vom Zweitplatzierten, Jos Fischbach (377 Stimmen), absetzen und erhielt 122 Stimmen mehr als im Jahr 2017. Serge Zenner landete mit 333 Stimmen auf dem dritten Platz. Nicht gewählt wurden Sarkis Ajdinovic (202 Stimmen) und Philippe Hulsbosch (195 Stimmen).



Pollo Bodem steht in Useldingen weiter an der Spitze

Keinen Zweifel an der Spitze der Gemeinde scheinen die Bürger aus Useldingen zu haben. Mit 637 Stimmen ist der Bürgermeister erneut der Erstgewählte. Dennoch war eine Änderung im Gemeinderat zu erwarten, da fünf aktuelle Gemeinderatsmitglieder nicht mehr für ein weiteres Mandat kandidierten.

Pollo Bodem bleibt Erstgewählter in Uselingen. Foto: Marc Hoscheid / LW-Archiv

Die beiden Schöffen Christian Frank und Pé Da Silva sowie Bürgermeister Pollo Bodem (seit 2000 im Amt) wollten es indes erneut wissen. Außer Raoul Schaaf stand aber kein Rat mehr auf der Liste. Letzterer hat denn auch einen deutlichen Sprung nach oben geschafft und steht nun mit 556 erzielten Stimmen auf dem dritten Platz. Schöffe Pé Da Silva erreicht mit 512 Stimmen nur den fünften Platz.

Bauschleiden ist zufrieden mit aktueller Führung

In Bauschleiden haben die Wähler sich erneut für Bürgermeister Jeff Gangler ausgesprochen. Mit 422 Stimmen führt er die Liste an, gefolgt von Schöffe Antoine Nanquette (412 Stimmen) und Félicie Reuter (390 Stimmen). Auf den vierten Platz schafft es Schöffe Arny Jakobs (351 Stimmen). Ihm folgen Michael Schumacher, Carlo Thill, Nicolas Guyot, Guy Ngatcha und Carlo Schroeder.



Henri Rasqué mit meisten Stimmen

Der bisherige Erste Schöffe Henri Rasqué verzeichnet in Ell die meisten Stimmen (390), gefolgt von Eugène Kolbet (384 Stimmen) und Kim Müller mit nur einer Stimme weniger (383).Gewählt sind außerdem Steve Gereke, Denise Glodé, Castor Aguilera, Corinne Camusel, Claude Schmit und Chris Reckel.Der vorherige Bürgermeister Armand Schuh war nicht mehr bei der Wahl angetreten.



André Bauler an der Spitze von Erpeldingen/Sauer

In Erpeldingen/Sauer hat André Bauler 799 Stimmen erhalten und erzielte aus dem Stand die meisten Stimmen aus der Gemeinde. Der amtierende Bürgermeister Claude Gleis (763 Stimmen), landete auf dem zweiten Platz. Den letzten Podiumsplatz erhielt Léa Schaeffer. Mit 604 Stimmen wurde sie die am häufigsten gewählte Frau. Pol Bertemes (406 Stimmen) und Mário Ferreira (293 Stimmen) wurden nicht gewählt.

Der Abgeordnete André Bauler hat es in Erpeldingen an die Spitze geschafft. Foto: Marc Wilwert / Luxemburger Wort

Eric Thill verteidigt seinen Posten in Schieren

In der Gemeinde Schieren wurde der amtierende Bürgermeister Eric Thill in seinem Amt bestätigt und konnte seinen Vorsprung auf den Zweitplatzierten ausbauen. Mit 815 Stimmen hat er die Wahl gewonnen, das sind 70 Prozent mehr Stimmen als bei den Wahlen im Jahr 2017. Zweitgewählter wurde Jean-Paul Zeimes (527 Stimmen), gefolgt von Susi Pfeiffer, die 483 Stimmen erhielt. Im Jahr 2017 belegte Susi Pfeiffer ebenfalls den dritten Platz, wurde jedoch aus dem Gemeinderat ausgeschlossen, weil sie ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde hatte. José Carlos Ferreira Esteves (349) und Patrick Heischbourg (336) haben es nicht in den Gemeinderat geschafft.

Wähler aus Mertzig bestätigen Bürgermeister

Mike Poiré konnte seinen Erfolg in Mertzig aus dem Jahr 2017 wiederholen. 662 Stimmen erhielt er im Jahr 2017, 816 Stimmen sind es in diesem Jahr, das ist ein knappes Viertel mehr als im Jahr 2017. Der erste Schöffe Stefano D'Agostino konnte seine Wählerschaft ebenfalls ausbauen und wurde Zweitplatzierter. Mit 535 Stimmen landete er im Jahr 2017 ebenfalls auf dem zweiten Platz, 770 Stimmen waren es in diesem Jahr. Mike Minicucci und Fernie Lallemand schafften es nicht in den Gemeinderat.



Wechsel in Tandel

Bereits vor den Wahlen stand fest, dass Tandel einen neuen Bürgermeister erhalten wird. Das langjährige Gemeindeoberhaupt, Aly Kaes, hatte seinen Rücktritt aus der Kommunalpolitik bekannt gegeben. Ganz vorne in der Wählergunst steht nun Carole Gils, die 600 Stimmen erzielte. Ihr folgen Frank Schmit (563 Stimmen) und Claude Bingen (559 Stimmen). Da auch in dieser Gemeinde zehn Personen für neun Posten kandidierten, schaffte es mit Marco Wagner nur eine Person nicht in den Rat.

Bürgermeister aus Pütscheid auf zweiten Platz verwiesen

Eine Änderung in der Wählergunst gibt es in der Gemeinde Pütscheid. Hier hat die Zweite Schöffin Fabienne Sinnes-Huberty Bürgermeister Roger Zanter mit knapper Mehrheit auf den zweiten Platz verwiesen. Während die Erstgewählte 341 Stimmen erzielte, folgt das Gemeindeoberhaupt ihr mit 332 Stimmen. An dritter Stelle steht Carlo Birchen (301 Stimmen). Wie bereits 2017 hat es der Erste Schöffe, Nico Jacobs, lediglich in das untere Feld geschafft. Immerhin konnte er sein Ergebnis von damals 206 Stimmen nun auf deren 270 steigern. An letzter Stelle steht Natascha Schumacher-Berna, die demnach nicht im Gemeinderat vertreten sein wird.

Bob Bintz ist klarer Wahlsieger

Klarer Wahlsieger in der Ernztalgemeinde ist Bürgermeister Bob Bintz. Mit 862 Stimmen kann er sein Ergebnis von 2017 (765 Stimmen) deutlich steigern. Dass die Bürger zufrieden mit der aktuellen Führung sind, zeigt sich denn auch an den folgenden Plätzen. So werden die Schöffen – Daniel Baltes (743 Stimmen), Jean-Pierre Schmit (644) und Eugène Unsen (617 Stimmen) – in ihren Ämtern bestätigt. Bei zehn Kandidaturen für neun Posten hat Michel Hardt den Schritt in den Gemeinderat nicht geschafft.

In der Ernztalgemeinde wird Bürgermeister Bob Bintz in seinem Amt bestätigt. Foto: Gerry Huberty /LW-Archiv

In der Gemeinde Préizerdaul kann Gemeindeoberhaupt Marc Gergen seinen Posten mit knapper Mehrheit verteidigen. Mit 634 Stimmen erreicht er zwar den ersten Platz, wird aber dicht vom Zweiten Schöffen, Marc Rehlinger, gefolgt (625 Stimmen). Während Max Bintener bei den Kommunalwahlen 2017 es nicht in den Gemeinderat schaffte, befindet er sich nun mit 489 Stimmen auf dem dritten Platz. Schöffe Fernand Müller hat es gerade noch in den Gemeinderat geschafft, während Rat Michel Loes in den kommenden sechs Jahren nicht mehr dort vertreten ist. Einen deutlichen Rückschlag gibt es für René Zigrand. Lag er 2017 noch mit 508 Stimmen an zweiter Stelle, schafft er es nun mit 397 Stimmen nur auf den siebten Platz. Neu im Gemeinderat sind Enzo Colamonaco.

Keine Änderung an der Spitze von Reisdorf

In Reisdorf hat der amtierende Bürgermeister, Jean-Pierre Schiltz, sein Wahlresultat von 2017 noch verbessert. Mit 406 Stimmen hat er in seiner Gemeinde die meisten Stimmen erzielt. 2017 waren es deren noch 335. Erneut auf den zweiten Platz mit 352 Stimmen hat es die Erste Schöffin Anouk Sauber-Hientgen geschafft. Mit 335 Stimmen steht indes Sonia Patricia Marques de Oliveira an dritter Stelle, gefolgt von Jean-Paul Dimmer mit 321 Stimmen. Eine deutliche Niederlage musste der Zweite Schöffe, Patrik Niperts, einstecken, der lediglich auf den zweitletzten Platz gekommen. Den Sprung in den Gemeinderat hat René Pleimling als einziger Kandidat nicht geschafft.

In Vichten bleibt Luc Recken Bürgermeister bis 2026

Bis Frühjahr 2016 steht der aktuelle Bürgermeister Luc Recken an der Spitze der Gemeinde Vichten. Danach kommt es zu einem Wechsel. Foto: Gerry Huberty/LW-Archiv

Vichten zählt zu den Gemeinden, in denen die Bürger am Sonntag nicht an die Wahlurne treten mussten. Für die neun verfügbaren Posten hatten sich neun Kandidaten aufgestellt. Am Samstagabend trafen sich der neue Gemeinderat, um die Posten zu bestimmen. So wird der amtierende Bürgermeister, Luc Recken, sein Amt bis zum Frühjahr 2026 bekleiden.

Danach übernimmt der aktuelle Schöffe, Paul Maréchal, diesen Posten bis zum Ende der Legislaturperiode. Den Schöffenrat besetzen künftig Paul Maréchel (nach 2026: Luc Recken) und Christiane Pauly. Im Gemeinderat vertreten sind Luis Miguel Gomes Mendes, Monique Jaeger, Joël Loomans, Ben Polidori und Sandra Pravisani.

Keine Wahlen in Bourscheid und Winseler

Auch in Bourscheid fielen die Wahlen aus. Seit Anfang Mai steht fest, dass Annie Nickels-Theis auch die kommenden sechs Jahren das Bürgermeisteramt bekleiden wird. Erster Schöffe wird Raymond Junker. Das Amt des Zweiten Schöffen wird bis 2026 von Jim Leweck übernommen, von 2026 bis zu den Wahlen im Jahr 2029 dann von Guy Schreurs.

In Winseler hingegen finden bereits zum zweiten Mal in Folge keine Wahlen statt. Denn bereits 2017 gab es dort genauso viele Kandidaten wie Posten, sodass der Urnengang damals schon ausblieb.



Weitere Details zu den Resultaten folgen in Kürze.

