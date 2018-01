Von Maximilian Richard

Die Kommunalwahlen vom vergangenen Oktober sind vorbei, die Gemeinderäte gewählt und vereidigt. Nun liegt es in der Hand der Gemeindeverantwortlichen, die Geschicke ihrer Gemeinde zu lenken. Tatenlos dabei zuschauen müssen die Bürger in den kommenden sechs Jahren aber nicht. Neben dem aktiven und passiven Wahlrecht gibt es für die Gemeindebewohner nämlich mehrere Möglichkeiten, um die politischen Entscheidungen in ihrem Wohnort zu beeinflussen.



So ist eine direkte Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat durch die Teilnahme in einer der zahlreichen kommunalen Kommissionen möglich ...