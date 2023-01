Zwei Bürgerinitiativen laufen Sturm gegen ein Hotel- und Wellnessprojekt. Warum die Gemüter erst jetzt hochkochen, ist jedoch fraglich.

Verhärtete Fronten

Bürger wollen geplantes Hotelprojekt in Rodange verhindern

Glenn SCHWALLER Auf einer grünen Wiese am Ortsrand sind ein Hotel sowie eine Wellnessanlage geplant. Zwei Bürgerinitiativen laufen Sturm gegen das Vorhaben. Warum die Gemüter erst jetzt hochkochen, ist jedoch fraglich.

Gut 200 Menschen erschienen am Donnerstagabend vor dem Haus der Pfadfinder am Ortsrand von Rodange. Die Stimmung bei der Informationsversammlung, zu der die beiden Bürgerinitiativen Doihl und Kordall gerufen hatten, war aufgeladen.

Der Grund, der die Gemüter hochkochen ließ: ein Bauprojekt, das die grüne Wiese am äußersten Ende der Rue de la Minière in ein touristisches Ziel verwandeln soll. Ein Hotelgebäude, über 100 Meter lang und zwölf Meter hoch, mit rund 60 Zimmern sowie ein durch einen Tunnel verbundener Wellnesskomplex sollen in Zukunft hier entstehen, sehr zum Unbehagen der versammelten Bürger.

Beeinträchtigung der Umwelt befürchtet

Deren Informationsversammlung hätte eigentlich in den Räumen des Scoute-Chalets stattfinden sollen, die Gemeinde untersagte den Pfadfindern jedoch, ihr Gebäude zur Verfügung zu stellen. Also hielten die Menschen die Veranstaltung bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unter freiem Himmel ab. Allein das Verbot, das Pfadfinderzentrum zu nutzen, zeigt, wie verhärtet die Fronten zwischen den Bürgerinitiativen und der Gemeinde sind. „Das zeugt von schlechtem Stil“, warf Henri Krecké von der Bürgerinitiative Doihl den Verantwortlichen im Petinger Rathaus vor. Aus der Menschenmasse kamen einzelne Buhrufe.

Kritik gab es an diesem Abend jedoch nicht nur am politischen Stil des Schöffenrats, sondern vor allem am geplanten Bauprojekt sowie dessen Einfluss auf die umliegende Natur und Tierwelt. Die entsprechende Studie zu den zu erwartenden Auswirkungen auf die Umwelt sei bereits 13 Jahre alt und somit nicht mehr aktuell, so ein zentraler Vorwurf der Kritiker. Zudem sei sie nur sehr oberflächlich gehalten.

Trotz Minusgraden erschienen zahlreiche Bürger zur Informationsveranstaltung am Donnerstagabend. Foto: Glenn Schwaller

Dass das geplante Bauprojekt keinen Einfluss auf die Tierwelt habe, wie es in der Studie vermerkt wurde, bezweifeln die Bürgerinitiativen. Im Fokus ihrer Begründung: Fledermäuse, die in dem Gebiet leben. Deren Flugrouten würden durch das neue Gebäude beeinträchtigt, auch die Lichtverschmutzung des geplanten Projekts würde den Fledermäusen sowie anderen Tieren schaden, so Laurent Biraschi von der Bürgerinitiative.

Krecké, der am Donnerstagabend als Hauptwortführer des Protests fungierte, führte zudem die allgemeine Diskussion um den hohen Flächenverbrauch und die hohe Bodenversiegelung in Luxemburg, die in dieser Woche bereits in der Chamber für Gesprächsstoff sorgten, als Argument gegen den Bau des Hotels am geplanten Standort an.

Bürgerinitiativen versprechen langen Atem

„Wir sind nicht gegen das Projekt eines Hotels an sich“, resümierte Krecké, „aber gegen diesen Standort“. Stattdessen schlug er zwei alternative Standorte vor, einerseits das nur unweit entfernte Gelände gleich neben dem Schwimmbad Piko, andererseits die Industriebrache „Trax“.

Wir werden standhaft bleiben. Henri Krecké, Bürgerinitiative Doihl

Krecké kündigte indes einen langen Atem im Kampf für den Erhalt der Grünfläche an: „Wir werden standhaft bleiben“.

Schöffenrat reagiert auf Kritik

Bürgermeister Pierre Mellina (CSV) erschien am Donnerstag nicht auf der Informationsversammlung, doch bereits am Mittwoch veröffentlichte der Schöffenrat der Gemeinde Petingen eine Stellungnahme zu den Vorwürfen der beiden Bürgerinitiativen.

„Das Hotelprojekt befindet sich weder in einer Grünzone, noch in einem Gebiet, das nicht bebaut werden darf, sondern in einer Zone, die ausgelegt ist, um urbanisiert zu werden“, heißt es in dem Schreiben mit Verweis auf den allgemeinen Bebauungsplan (PAG) der Gemeinde Petingen. Dieser sei 2017 vom Gemeinderat ohne Gegenstimme verabschiedet sowie vom Innenministerium genehmigt worden, heißt es weiter. Das Gelände, das bebaut werden soll, liegt nämlich nicht in einer Natura-2000-Zone, sondern knapp daneben.

Das Gleiche gilt für die Wellnessanlage, die ebenfalls in einem Gebiet liegt, das dafür bestimmt ist, bebaut zu werden. Die entsprechenden Planungsarbeiten hätten gerade begonnen, sodass es aktuell noch nicht möglich sei, weitere Details zu dem Projekt zu geben, lautet es in der Antwort des Schöffenrats.

Projekt ist seit über zehn Jahren bekannt

Warum die Gemüter erst jetzt hochkochen, ist indes fraglich, denn neu ist das Projekt nicht. Bereits 2011 stimmte der Petinger Gemeinderat für die touristische Nutzung des Areals. Auch habe es damals Informationsabende sowie Interventionsmöglichkeiten gegeben, Beschwerden seitens der Bevölkerung seien jedoch keine eingegangen, erklärte Mellina diese Woche gegenüber RTL.

So sah eine erste Skizze des JUFA-Projektes in Rodange aus, die bereits vor zehn Jahren veröffentlicht wurde. Grafik: Jufa

2013 war es schließlich die österreichische Hotelkette JUFA (Abkürzung für Jugend- und Familienhotels), die Interesse an einer Niederlassung in Rodange zeigte, wie das „Luxemburger Wort“ damals berichtete. Vertreter von JUFA präsentierten das Vorhaben im Petinger Gemeinderat. Auch von der Wellnessanlage war zu dieser Zeit schon die Rede.

