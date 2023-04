Im Rahmen des monatlichen Funktionstests des nationalen Warnsystems bittet die Regierung die Bevölkerung am Montag an einer Umfrage teilzunehmen.

Funktionstest

Bürger werden zu Warnsystem-Tests befragt

Im Rahmen des monatlichen Funktionstests des nationalen Warnsystems bittet die Regierung die Bevölkerung am Montag an einer Umfrage teilzunehmen.

(lm) - Auch am ersten Montag im April setzt die Regierung die Tests ihrer Warnstrategie weiter fort. Am 3. April wird zum zweiten Mal ein nationaler Test durchgeführt, das via Sirenen, SMS und die Applikation GouvAlert.

Um das System zu verbessern, ist zudem die Meinung der Bevölkerung gefragt. Über diesen Link können Sie an der Umfrage zum Thema Warnstrategie teilnehmen.

In der SMS, die die Einwohner am Montag erhalten, steht folgender Text: „LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT“. Lediglich Personen, die sich zum Zeitpunkt des Versands im Großherzogtum befinden, werden die Nachricht erhalten.

So will Luxemburg seine Einwohner vor Gefahren warnen Das ausgebesserte Warnsystem soll so viele Menschen wie möglich auf schnellstem Weg erreichen. „LU Alert“ soll Ende 2023 an den Start gehen.

Die Regierung weist indes darauf hin, dass zwischen dem Versand und dem Empfang der Test-SMS etwas Zeit vergehen kann. Demnach wird die Nachricht nicht alle Bürger zum selben Zeitpunkt erreichen. Man gehe zudem davon aus, dass kein Kommunikationskanal eine hundertprozentige Abdeckung erreichen kann.

Via verschiedene Kanäle will das Innenministerium ein zuverlässiges Warnsystem für Notfälle und Krisensituationen - dazu gehören auch periodische Tests.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.