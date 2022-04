Zweimal Ja: So lautet das Resultat des Referendums zur Fusion der Gemeinden Bous und Waldbredimus.

Bürger von Bous und Waldbredimus sagen Ja zur Fusion

Maximilian RICHARD Zweimal Ja: So lautet das Resultat des Referendums zur Fusion der Gemeinden Bous und Waldbredimus.

(m.r) - Am Sonntag haben die Bürger der Gemeinden Bous und Waldbredimus über eine seit fünf Jahren vorbereitete Fusion abgestimmt. Das Projekt traf in beiden Gemeinden auf Zustimmung. In Bous stimmten rund 57 Prozent der Wähler mit Ja, in Waldbredimus waren es rund 75 Prozent. Die beiden Bürgermeister Carlo Kütten (Bous) und Thomas Wolter (Waldbredimus) zeigten sich auf Nachfrage mit dem Resultat mehr als zufrieden.

In einer nächsten Phase müssen beide Gemeinderäte nun offiziell über die Fusion abstimmen. Ein Gesetz zur Fusion der zwei Gemeinden soll im September 2023 in Kraft treten. Die neu gegründete Gemeinde wird knapp 3.000 Einwohner haben. Ein Name für die Fusionskommune steht noch nicht fest. Als Favorit gilt aber „Bous-Waldbredimus“.

