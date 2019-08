Während der Sommeraktivitäten in Bettemburg lernen die Kinder im Projektzirkus Proscho über sich hinauszuwachsen.

Bühne frei für kleine Zirkusartisten

Akrobatik, Seiltanz, Trapez, Clown-Einlagen, Hula Hoop und alles, was das Zirkusherz begehrt. In Bettemburg hatten sich diese Woche die Zirkusleute des Familien- und Projektzirkus Proscho aus Deutschland unter die Kinder gemischt, die an den traditionellen Sommeraktivitäten der Gemeinde teilnehmen, und für Stimmung gesorgt.



Bereits zum fünften Jahr in Folge wurden die Zirkusleute zur dritten und gleichzeitig letzten Woche des Sommerprogramms von der Gemeinde eingeladen, um die Kinder in die bunte, aufregende Zirkuswelt zu entführen. Drei Tage lang haben 190 Kinder der Zyklen 1 bis 4, die sich für die Zirkuswoche angemeldet haten, unterschiedliche Workshops besucht. Dort kamen sie in den Genuss von Seiltanz, Akrobatik und Turnen auf dem Trapez.



Sie konnten die Zirkusdisziplinen zudem selber erlernen – dies unter fachgerechter Anleitung der Artisten des Projektzirkus Proscho. Gestern Nachmittag gab es dann einen großen Auftritt vor versammeltem Publikum im Zirkuszelt im Schlossgarten in Bettemburg.



Im Scheinwerfer, bei lauter Musik und in bunten Kostümen zeigten die kleinen Artisten ihren Freunden und Verwandten, was sie die Woche über gelernt hatten. Die Spektakel bildeten dann auch den krönenden Abschluss der Sommeraktivitäten 2019.



Inklusion vorantreiben

Insgesamt 261 Kinder nahmen dieses Jahr an dem Programm der Kommune teil. Ein neuer Rekord. Es sind 40 mehr als vergangenes Jahr. „Auch haben wir acht Flüchtlingskinder des Flüchtlingsheims in Bettemburg mit einbezogen. Wir legen großen Wert auf die Integration dieser Kinder. Sie sollen schnellstmöglich Anschluss finden“, sagt Schöffin Josée Lorsché.



Zudem spiele nicht nur der Spaßfaktor während der drei Wochen eine wichtige Rolle, sondern auch der pädagogische Hintergrund sämtlicher Aktivitäten, sagt die Schöffin. Dieser kam dann auch in den Zirkus-Workshops zum Vorschein.



„Teamwork stärken und über sich hinauswachsen – mit dem Thema Zirkus kann man genau das bei Kindern bewirken. Auf eine bunte, verspielte Art und Weise lernen sie, einander zu vertrauen und es entsteht eine ganz andere Gruppendynamik, als dies sonst der Fall ist. Jüngere Kinder müssen mit älteren Kindern zusammenarbeiten, zum Beispiel auf dem Trapez. So lernen sie, dass Teamwork nichts mit Freundschaft sondern miteinander arbeiten und sich gegenseitig vertrauen zu tun hat“, erklärt Leslie Maatz, Mitglied des Direktionsteams des Zirkus Proscho.

Sprachwesen und Motorik fördern



Bei einer kleinen Vorstellung seitens der Artisten des Zirkus Proscho wurden die Kinder Anfang der Woche mit den Zirkusdisziplinen vertraut gemacht. Danach mussten sie ihr Talent in den Workshops dann selber unter Beweis stellen. In den Clown-Ateliers wird zudem das Sprachwesen der Kinder gefördert, in den Bodenakrobatik- und Hula-Hoop-Workshops ihre Motorik.



„Während der restlichen zwei Wochen der Sommeraktivitäten standen unter anderem sportliche Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Bettemburger Sportvereinen, Ausflüge, die Erkundung der Natur, kulturelle Sehenswürdigkeiten sowie Basteln und Malen auf dem Programm. Die Aktivitäten wurden dem Alter der Kinder jeweils angepasst“, erklärt Sandy Bertholet, Verantwortliche der Aktivitäten.