(dho) - Wer noch nicht alle seine Bücher für den Schulbeginn zusammen hatte, für den war am Freitag auf dem Büchermarkt auf der Place d'Armes noch einmal die Gelegenheit dazu. Wie bereits in den beiden vergangenen Jahren hatte die Nationale Schülerkonferenz in Zusammenarbeit mit der Stadt Luxemburg den Markt organisiert.



Auch diesmal waren viele Schüler gekommen, um ihr Taschengeld aufzustocken und ihre alten Bücher unter die Leute zu bringen. Die extra aufgestellten Tische waren demnach voll mit farbigen Büchern für alle Lehrgänge und Fächer.



Der eine oder andere versuchte seinen Kunden ganz nebenbei auch noch ein bisschen Literatur und Romane unterzujubeln. Schaden würde dies sicherlich niemandem, dachten sich möglicherweise die spitzfindigen Geschäftsleute.