(che) - Wie die Polizei mitteilt kam es am Sonntagabend gegen 21 Uhr zu einem brutalen Überfall in einem Lokal in Differdingen.

Zwei vermummte Männer betraten ein Lokal in der Rue du Parc Gerlach und schlugen den Geschäftsführer nieder. Sie forderten den Mann unter Vorzeigen einer Waffe dann auf, seine Tageseinnahmen herauszugeben. Nach Erhalt des Geldes flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Fußgängerzone.

Die Polizei sucht nun nach folgenden Personen:



Einer der Täter ist von dunkler Hautfarbe und 175 cm groß. Er trug eine schwarze Baseballkappe mit hellem Sticker auf dem Kappenschirm, schwarze Kleidung und schwarze Schuhe mit weißem Gummirand.

Der zweite Mann ist ebenfalls von dunkler Hautfarbe und etwa 175 cm groß. Er trug eine graue Mütze, schwarze Kleidung, schwarze Schuhe und war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.



Die Polizei Differdingen ermittelt.