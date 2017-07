(SH) - Wegen des brutalen Raubüberfalls auf ein älteres Paar in Senningen muss Désiré S. eine Haftstrafe von sieben Jahren absitzen. Zudem muss er den Opfern Schadenersatz in Höhe von fast einer halben Million Euro zahlen.



Drei Männer hatten sich ihre Opfer, eine 85-jährige Frau und einen 87-jährigen Mann, am 4. Juli 2015 in einem Einkaufszentrum ausgesucht. Von dort aus hatten sie das Paar zu deren Haus verfolgt und sie dann überfallen und ausgeraubt. Sie rissen ihren Opfern Schmuck vom Körper, schlugen sie, warfen sie zu Boden. Mit einem Messer hielten sie das Paar in Schach. Insbesondere die Frau erlitt schwere Verletzungen an den Unterarmen.



Die Polizei war den Verdächtigen aufgrund der Überwachungsbilder auf die Spur gekommen. Durch DNS-Spuren von Désiré S. am T-Shirt der schwer verletzten Frau erfolgte anschließend der Durchbruch in den Ermittlungen.



Dritter Täter auf der Flucht



Aufgrund der hohen kriminellen Energie und der hohen Gewaltbereitschaft mit der die Täter vorgegangenen waren, hatte die Staatsanwaltschaft zehnjährige Haftstrafen gegen Désiré S. und Ringo P. gefordert.



Letzterer, der ebenfalls auf der Anklagebank saß, wurde am Donnerstag in erster Instanz jedoch freigesprochen. Während der Verhandlung hieß es, er habe während des Überfalls vor dem Haus im Auto gewartet. Die Staatsanwaltschaft hatte dennoch eine Verurteilung des Mittäters gefordert. Nach dem dritten Mann, Kevin Perstner, wird noch mit internationalem Haftbefehl gesucht.



Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.

