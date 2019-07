Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wurde der dritte Täter eines im Jahre 2015 begangenen Überfalls auf ein älteres Ehepaar in Senningen nun in Frankreich gefasst.

Brutaler Überfall auf älteres Ehepaar - Dritter Täter gefasst

Rosa CLEMENTE Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wurde der dritte Täter eines im Jahre 2015 begangenen Überfalls auf ein älteres Ehepaar in Senningen nun in Frankreich gefasst.

Der Raubüberfall passierte am 4. Juli 2015. Drei Männer hatten ein älteres Paar in einem Einkaufszentrum in Bartringen ins Visier genommen und sie dann bis nach Hause in die Ortschaft Senningen verfolgt. Als die 85-jährige Frau dann vor ihrem Haus, gemeinsam mit ihrem 87-jährigen Mann, die Einkäufe aus dem Auto laden wollten, sind die Täter über sie hergefallen.

Sie haben ihre Opfer auf brutalster Weise überfallen und ausgeraubt. Der Dame wurde Schmuck vom Körper gerissen. Dabei wurde sie schwer verletzt. Der Mann wurde mit Fäusten zu Boden geschlagen. Insgesamt soll das ältere Ehepaar um eine Summe von circa 750.000 Euro beraubt worden sein.

Sehr schnell kamen die Ermittler den Tatverdächtigen auf die Spur. Zwei Verdächtigen wurde der Prozess gemacht - Désiré S. wurde verhaftet und bekam eine siebenjährige Haftstrafe. Der zweite Verdächtige, Ringo P., wurde in erster Instanz freigesprochen, in zweiter Instanz dann zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er ging gegen dieses Urteil in Kassation, sein Antrag wurde dann aber zurückgewiesen. Er, so wie sein Neffe, der dritte Tatverdächtige Kevin P., wurden bislang mit internationalem Haftbefehl gesucht.

In Frankreich festgenommen

Am Mittwoch dann die Mitteilung der Staatsanwaltschaft, dass die dritte tatverdächtige Person in Metz (F) vom European Network of Fugitive Active Search Team (ENFAST) , also dem europäischen Suchteam für kriminelle Flüchtige, festgenommen wurde. Bei der Person handelt sich um Kevin P., einem 29 Jahre alten Franzosen, bekannt unter dem Namen "Coluche", der bislang auf der Liste der meistgesuchten Kriminellen Europas stand.

Gefasst wurde der Tatverdächtige Kevin P. in einem Camp von Sinti und Roma nahe Metz. Dort befand er sich mit seinem Onkel Ringo P., dem zweiten Tatverdächtigen. Beide Männer werden nun in Frankreich verhört.

Derzeit sei noch nicht klar, wann die beiden Männer nach Luxemburg ausgeliefert werden, so die Luxemburger Staatsanwaltschaft, die darauf hinweist, dass diese Festnahme nur aufgrund einer erfolgreichen internationalen Kooperation der Polizeikräfte möglich war.