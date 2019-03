Ein Schaffner und ein Lokführer wurden Samstagnacht von etwa zehn Jugendlichen angegriffen.

Brutaler Angriff auf CFL-Mitarbeiter

Ein Schaffner und ein Lokführer wurden Samstagnacht von etwa zehn Jugendlichen angegriffen.

(m.r.) - In Oetringen sind in der Nacht zum Sonntag zwei CFL-Mitarbeiter von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Die beiden Männer fuhren gegen 23.45 Uhr mit dem Zug von Wasserbillig nach Luxemburg-Stadt in den Bahnhof ein, als sie bemerkten, dass sich mehrere Personen auf den Gleisen befanden. Der Schaffner stieg daraufhin aus dem Zug und wies die Jugendlichen an, diese umgehend zu verlassen. Etwa zehn Personen stürmten der Polizei zufolge auf den Mann zu und schlugen auf ihn ein. Als der Lokführer seinem Kollegen helfen wollte, wurde auch er angegriffen. Die Jugendlichen ergriffen anschließend die Flucht. Die beiden CFL-Mitarbeiter erlitten Verletzungen und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Täter sollen der Polizei zufolge zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Eine erste Fahndung war bislang erfolglos; Ermittlungen wurden eingeleitet. Hinweise nimmt der Polizeinotruf 113 entgegen.