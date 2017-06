(str) - 4. Juli 2015, Senningen. Zwei Täter überfallen ein älteres Ehepaar (87 und 85 Jahre alt) in ihrem eigenen Haus, ein dritter steht draußen Schmiere. Dabei gingen die Angreifer mit ebenso erschreckender wie auch völlig sinnloser Gewalt gegen das Paar vor. Sie rissen ihren Opfern Schmuck vom Körper, schlugen sie, warfen sie zu Boden. Mit einem Messer hielten sie das ältere Paar in Schach. Insbesondere die Frau erlitt schwere Verletzungen an den Unterarmen.



Bereits knapp einen Monat später konnten zwei Tatverdächtige in der Nähe von Metz (F) dingfest gemacht werden. Der 39-jährige Désiré S wurde während einem Gottesdienst festgenommen, sein 46-jähriger Schwager, Ringo P., wenige Tage später auf einem Campingplatz. Dessen Neffe Kevin Perstner gilt als dritter Tatbeteiligter. Er konnte sich allerdings einer Verhaftung entziehen und ist seitdem untergetaucht. Im Dezember 2016 setzte ihn Europol auf die „Most Wanted“-Fahndungsliste.

Opfer in Einkaufszentrum ausgesucht

Seit Montag wird Désiré S. und Ringo P. nun vor der Kriminalkammer Luxemburg der Prozess gemacht. Am Mittwoch führte ein Ermittler dem Gericht anhand von mit großem Aufwand zusammengetragenem Bildmaterial von Überwachungskameras vor, wie die Täter im Einkaufszentrum „Concorde“ an jenem Morgen zunächst nach potenziellen Opfern Ausschau hielten und schließlich dieses eine ältere Paar ins Visier nahmen.



Die 85-jährige Frau wurde von den Tätern schwer an den Unterarmen verletzt.

Foto: LW

Auf den Bildern ist zu erkennen, wie sie ihre Opfer durch das Einkaufszentrum, dann durch das angrenzende Parkhaus und schließlich mit ihrem Wagen über den Parkplatz und darüber hinaus folgten. Das Täterfahrzeug wird auch später in Senningen gesehen.

Die beiden Beschuldigten bestreiten nicht, am Tattag im Einkaufszentrum gewesen zu sein. Sie selbst identifizierten sich in der Verhandlung am Dienstag zudem als jene Männer auf den Videobildern. Sie bestritten jedoch etwas mit dem Überfall zu tun zu haben. Dazu kommt, dass auch Augenzeugen des Überfalls die beiden Beschuldigten am Dienstag nicht zweifelsfrei als die Täter identifizieren konnten.

DNS-Spuren auf dem T-Shirt des Opfers

Allerdings werden die Beschuldigten auch durch DNS-Spuren belastet. So waren Spuren auf dem T-Shirt der 85-jährigen Frau gesichert worden, die Ringo P. zugeordnet werden konnten, wie eine Expertin am Mittwoch bekräftigte. Diese befanden sich an mehreren Stellen des Kleidungsstücks und das zudem noch in größerer Menge, als jene der Trägerin selbst.



Der Beschuldigte hatte dies bislang damit begründet, dass er sich in einer Bäckerei im Einkaufszentrum in unmittelbarer Nähe der Frau aufgehalten habe und bei einem Gespräch mit seinem Begleiter wohl Spuckepartikel auf das T-Shirt übertragen worden seien – eine Hypothese, welche die Expertin am Mittwoch als unwahrscheinlich bezeichnete.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.