(m.r.) - Eine von acht Frauen ist der „Fondation Cancer“ zufolge im Laufe ihres Lebens von einer Brustkrebserkrankung betroffen. Sie gilt als die häufigste Krebsform bei Frauen. Vor genau 25 Jahren hat das Gesundheitsministerium dem Brustkrebs den Kampf angesagt und das Mammografie-Programm ins Leben gerufen. Denn durch eine Frühdiagnose können die Überlebenschancen der Betroffenen deutlich verbessert werden.



Seitdem können Frauen im Alter von 50 bis 70 Jahren, die bei der nationalen Gesundheitskasse gemeldet sind, alle zwei Jahre kostenlos eine Vorsorgeuntersuchung in Anspruch nehmen. Jährlich werden deshalb etwa 30.000 Frauen vom Ministerium kontaktiert. Über 18.000 von ihnen nehmen das Angebot jedes Jahr in Anspruch. So können etwa 120 Krebserkrankungen frühzeitig entdeckt werden.

Sieben von 1.000 Frauen erkrankt



Sieben von 1.000 untersuchten Frauen sind an Krebs erkrankt. Wird eine Unregelmäßigkeit festgestellt, folgen allerdings weitere Untersuchungen. Denn in 43 von 50 Fällen, in denen bei der Mammografie etwas festgestellt wird, handelt es sich um einen falschen Alarm.



Brustkrebs ist in Luxemburg die häufigste Todesursache bei einer Krebserkrankung bei Frauen. Eine Behandlung im frühen Krankheitsstadion erhöht allerdings die Überlebenschancen. Fünf Jahre nach einer Brustkrebserkrankung im Anfangsstadium leben über 85 Prozent der Betroffenen noch, nach einer Erkrankung im fortgeschrittenen Stadium sind es zwischen 20 und 60 Prozent.



Von 1993 bis 2016 wurden 320.000 Mammografien hierzulande durchgeführt. Dadurch konnten insgesamt knapp 2.000 Krebserkrankungen vorzeitig erkannt werden.