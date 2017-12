(lea) - 2018 fängt gut an, zumindest für Montagmuffel. Der von vielen verhasste Anfang der Woche fällt auf den 1. Januar, und ist somit ein Feiertag. Danach, am 2. Januar geht das Alltagsgeschäft allerdings sofort wieder los, auch für Schüler – und Lehrer. Es bleibt also nur wenig Zeit, um sich von den Strapazen der langen Silvesternacht zu erholen. Noch dazu lässt der nächste Feiertag bis April auf sich warten. Das kann einem lang vorkommen. Der ein oder andere Urlaubstag zwischendurch kommt da sicher gelegen. Wer mit möglichst viel Freizeit durch 2018 kommen will, der tut gut daran, möglichst früh einen Blick auf den Kalender zu werfen.

Für Schüler fällt dieser Blick etwas entspannter aus. Die nächsten Ferien sind schon gewissermaßen in Sichtweite, vom 10. bis zum 18. Februar sind Karnevalsferien.

Ostersonntag fällt auf den 1. April. Aprilscherze am Familientisch also inklusive. Mit Ostermontag können wir noch einmal auf einen Montag verzichten. Die Schulferien schließen sich an die Feiertage an: Sie dauern vom 31. März bis zum 14. April. In Sachen Feiertage kann sich der Mai zeigen lassen, insgesamt drei freie Tage. Zum einen den Tag der Arbeit, am 1. Mai. Der fällt dieses Jahr auf einen Dienstag. Es lohnt sich somit, am 30. April frei zu nehmen, denn mit nur einem Urlaubstag hat man gleich vier Tage am Stück frei.

Pech am Nationalfeiertag

Danach lässt der nächste Feiertag nicht lange auf sich warten, schon in der Woche danach, am 10. Mai, ist Christi Himmelfahrt, traditionell an einem Donnerstag. Am 21. Mai ist Pfingstmontag. Die Pfingstferien sind vom 19. bis zum 27. Mai. Schlechte Nachrichten, zumindest für den Arbeitnehmer, gibt es dann für den 23. Juni am Nationalfeiertag: Dieser fällt auf einen Samstag – einen freien Tag gibt es damit also nicht.

Für die Schüler gib es dann gute Nachrichten, denn am 14. Juli beginnen die Sommerferien und das für satte zwei Monate. Ein schwacher Trost für die, die nicht von den Schulferien profitieren können, ist zumindest der „Leiffraweschdag“.

Der 15. August fällt dieses Jahr in die Mitte der Woche. Hier lohnt sich entweder ein sehr langes Wochenende oder man nutzt den Feiertag, um sich ein Päuschen in der Mitte zu gönnen und spart sich seine freien Tage. Zum Beispiel für den 1. November. Dann ist Allerheiligen und das fällt 2018 auf einen Donnerstag. Die Schulferien sind vom 27. Oktober bis zum 4. November.

Sieben Wochen danach weihnachtet es wieder. Nicht nur 2017 fallen die Weihnachtstage aus Arbeitnehmersicht gut, sondern auch 2018 können wir uns auf zwei zusätzliche Feiertage freuen. Weihnachten, am 25. und „Stiefesdag“ am 26. fallen auf einen Dienstag und Mittwoch. So früh wie dieses Jahr fallen die Weihnachtsferien allerdings nicht. Erst kurz vor Weihnachten, also am 22. Dezember, fangen die Schulferien an. Dafür ziehen sich die freien Tage bis ins neue Jahr. Silvester fällt dabei auf einen Montag, sodass mit Neujahr am Dienstag gleich zu Beginn des neuen Jahres ein verlängertes Wochenende möglich ist.

Alles in allem wird 2018, zumindest, was die Feiertage anbelangt, ein sehr vielversprechendes Jahr. Da macht Urlaubsplanung doch gleich doppelt Laune.

