In Niederwiltz wurde dieser Tage zwischen der Rue des Sports und der Géitzt eine neue Brücke über die Wiltz geschlagen. Ein kleines, aber feines Bauwerk.

Brückenschlag in Niederwiltz

John LAMBERTY

Voraussichtlich in der kommenden Woche, nach den Fastnachtsferien, wird in Niederwiltz offiziell die neue Brücke zwischen der Rue des Sports und dem einstigen Fußballfeld in der Géitzt eröffnet.

Das schmucke Bauwerk war dieser Tage in einer kaum zehnminütigen Aktion mit einem Kran an seinen Bestimmungsort gehievt und installiert worden. Der Übergang ist einer der Verbindungswege, der später in das neue Wohnviertel Wunne mat der Wooltz führen wird, das in den kommenden Jahren mit der Revalorisierung der ehemaligen Industriebrachen in Niederwiltz phasenweise entstehen soll.

Zugang zu "Wunne mat der Wooltz"

Im Teilbereich in der Géitzt ist dabei neben der Schaffung zusätzlichen Wohnraums auch die Errichtung einer neuen Grundschule samt Maison relais, Sporthalle, Musikschule und Kindermuseum vorgesehen. Läuft alles nach Plan, dürften im Laufe des Sommers die Arbeiten zur Einrichtung der Baustelle anlaufen.

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten vor Ort wird die neue Brücke denn auch für Fahrzeuge nutzbar bleiben, ehe sie anschließend aber nur noch Radfahrern und Fußgängern vorbehalten sein wird, wie es seitens der Wiltzer Gemeinde heißt.

Das neue Brückenbauwerk ist aus glasfaserverstärktem Polyester konstruiert, was sie leichter, kostengünstiger und im Bedarfsfall auch einfacher abmontierbar macht.