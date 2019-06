Brückenschlag in der Hauptstadt

In der Hauptstadt stehen die Zeichen auf Brückenbau. Ein Überblick.

In der Hauptstadt stehen die Zeichen auf Brückenbau. So wurden zwei neue Übergänge geschaffen, während andere für die Tram oder den erhöhten Verkehr auf Straße und Gleisen vorbereitet werden. Ein Überblick.

Unzählige Baustellen prägen derzeit das Bild in der Hauptstadt. Neben dem Ausbau des Eisenbahnviadukts Pulvermühle, der am Dienstag eingeweiht wird, erstrecken sich insbesondere die Arbeiten für die Erweiterung der Tramstrecke über weite Teile des Stadtgebiets. Arbeiten, die aber auch Umrüstungen an Brücken und sogar einen Neubau mit sich bringen.



Per Tram zum Stadion



Obwohl die neue Brücke, die vom Ban de Gasperich über die Autobahn A 6 nach Kockelscheuer führt, erst im Oktober für den Verkehr freigegeben wird, hat sie das Bild vor Ort bereits deutlich verändert ...