Brücke in Niederkorn steht

Niederkorn ist um eine Brücke reicher. Dessen Stahlgerüst wurde in der Nacht zum Mittwoch über der Avenue de la Liberté erfolgreich installiert.

In der Nacht zum Mittwoch wurde sie erfolgreich installiert, die neue Fuß-und Radbrücke über der Avenue de la Liberté in Niederkorn. Sie steht in Höhe des neuen Studentenheimes, dort wo die Siedlung "Cité Hondsbësch" entsteht und führt Richtung Chalet Hondsbësch.



Noch kann man sie aber nicht überqueren, denn die Struktur, die in der Nacht installiert wurde, besteht aus einem Stahlgerüst ...