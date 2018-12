Brücke in Cents: Freigabe mit Tücken

Ende September wurde die Brücke, welche die Viertel Cents und Hamm verbindet, in Betrieb genommen und der Bahnübergang komplett gesperrt. Doch längst sind nicht alle Arbeiten beendet. Der Abschluss erfolgt erst in sechs Monaten.

Mit großen Erwartungen wurde sie von den Bewohnern herbeigesehnt, die neue Brücke in Cents, ersetzt sie doch den bisherigen Bahnübergang Cents-Hamm und sollte so auch zu einem besseren Verkehrsfluss im Viertel Cents beitragen. Doch während die unzähligen Autos vorher durch die Rue des Pommiers fuhren, hat sich der Verkehr nun in die Rue des Allouettes verlagert.



Nachdem der Übergang Ende September geöffnet und der bisherige Bahnübergang geschlossen wurde, hagelte es insbesondere in der Facebook-Gruppe „Du bass nëmme vum Cents, wann ...