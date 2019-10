Der Pont Buchler am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt bekam am Wochenende seine Wellenform.

Brücke am Hauptbahnhof nimmt Gestalt an

Die wichtige Verbindungsbrücke Pont Buchler am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt bekam am Wochenende ein Stahlgerüst in Wellenform.

(jwi) - Am Samstagmorgen wurde der Pont Buchler um ein neues Teil der Stahlkonstruktion erweitert. Die wichtige Verbindungsbrücke am Hauptbahnhof wird zurzeit erneuert, verbreitert und später mit Tramgleisen versehen.

Mit zwei Stunden Verspätung begannen um 3.30 Uhr die Arbeiten, nachdem die betreffenden Bahngleise unter der Brücke für den Zugverkehr gesperrt waren. Per Lastkran wurden die zehn massiven Stahlträger zentimetergenau platziert. Insgesamt wurden rund 70 Tonnen Stahl bewegt.

„Anfang 2020 werden die Betonplatten auf das Stahlgerüst der Südseite gelegt. Danach folgen die finalen Straßenarbeiten“, erklärt Ralph Di Marco, Pressesprecher der Straßenbauverwaltung.

Die Arbeiten an der Brücke liegen im Zeitplan. Foto: Pierre Matgé

„Ab Mai 2020 wird der Individualverkehr über die dann neue Südbrücke geführt, während die Bauarbeiten an der alten Nordseite beginnen“, so Di Marco weiter.

Voraussichtlich ab September 2021 soll die Tram über den Pont Buchler zum Pôle d'échange beim Lycée de Bonnevoie fahren. Es ist die Verlängerung der Tramstrecke zwischen der Stäreplaz, dem Boulevard Royal und dem Hauptbahnhof.

