Brieftaschendiebe gesucht

In einem Hotel in Diekirch waren mehrere Brieftaschen gestohlen worden. Die Polizei sucht nun nach zwei mutmaßlichen Dieben.

(SH) - Am 18. Februar dieses Jahres hatten ein Mann und eine Frau mehrere Brieftaschen aus einem Hotel in Diekirch entwendet. Die Bankkarten, die sich in den Brieftaschen befanden, wurden anschließend mehrfach genutzt, um in Geschäften kontaktlos zu bezahlen. Möglicherweise haben die Verdächtigen weitere ähnliche Straftaten begangen.

Wer Angaben zur Identität der auf dem Foto abgebildeten Personen machen kann, soll sich unter der Nummer 244-80-1000 bei der Polizeidienststelle Diekirch/Vianden melden.

