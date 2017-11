(c.k.) - Bridel wächst weiter an. Davon zeugt eine offizielle Mitteilung der Gemeinde, aufgehängt am Straßenrand, hinter der Tankstelle an der Gabelung zwischen der Rue de Luxembourg und der Rue de Schoenfels.

Ein Mehrfamilienhaus mit 25 Wohnungen, Geschäfts- und Büroräumen ist vorgesehen. Allerdings ist dazu auch der Abriss des markanten, etwa 250 Jahren alten, ehemaligen „Bridelshaff“ notwendig (zurzeit Pizzeria „Vallelunga Beach“).

Das wäre dann das zweite Traditionshaus, das nebst dem früheren Restaurant Kruchten weichen müsste ...