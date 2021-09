Einen etwas ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr aus Kopstal am Mittwochabend.

Lokales 3

Bridel

Feuerwehr rettet Hund aus Dachsbau

Einen etwas ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr aus Kopstal am Mittwochabend.

Ein bei einem Spaziergang entlaufener Hund ist am Mittwochabend in einem Waldstück in Bridel in einen Dachsbau eingedrungen und konnte sich anschließend nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Rettungskräfte des CGDIS aus Kopstal wurden zur Hilfe geholt und haben den Eingang des Dachsbaus mit Schaufeln erweitert, um so einen Zugang für einen Feuerwehrmann zu schaffen. Dem gelang es, das Tier aus dem Erdloch zu befreien und es dem Besitzer zurückzugeben.

