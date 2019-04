"Der Brexit wird Irland härter treffen als das Vereinigte Königreich", so die irische Abgeordneten-Delegation zu luxemburgischen Parlamentariern.

Brexit: Irische Abgeordnete zu Besuch in Luxemburg

Sarah CAMES "Der Brexit wird Irland härter treffen als das Vereinigte Königreich", so die irische Abgeordneten-Delegation zu luxemburgischen Parlamentariern.

André Bauler (DP), Präsident der Finanzkommission, und Marc Angel (LSAP), Präsident der Komission für auswärtige Angelegenheiten, trafen sich am Dienstagmorgen mit dem Irischen Botschafter Peadar Carpenter und drei Abgeordneten des irischen Parlaments, auch Oireachtas genannt: Senator Neale Richmond, Senator Kieran O’Donnell und Senator Gerry Horkan.

May warnt vor Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs Einen Tag vor der Abstimmung über den Brexit-Deal gilt eine Niederlage der Regierung schon als ausgemacht. Weit weniger klar scheint, wie es danach weitergeht. Wird der Brexit noch einmal aufgeschoben?

Vertreter beider Länder unterstreichten das gute Verhältnis zwischen der Republik Irland und Luxemburg. "Was auch immer wir tun können um diese Beziehungen weiter auszubauen, sagt es uns", so ein irischer Abgeordneter am Dienstag.



Irland und Luxemburg stehen aktuell ganz ähnlichen Herausforderungen gegenüber und über diese Probleme tauschten sich die Abgeordneten ausgiebig aus. Da wären zum Beispiel die Abhängigkeit von qualifizieren Arbeitskräften aus dem Ausland um die Bedürfnisse einer boomenden Wirtschaft zu decken und den damit einhergehenden steigenden Wohnkosten. Auch die Transition zu einer digitalen Wirtschaft stellt beide Länder vor Herausforderungen.

Brexit, frontière irlandaise et relations Luxembourg-Irlande. Les députés ont reçu une délégation parlementaire des chambres de l'@OireachtasNews d'Irlande. ➡️ https://t.co/QRCGaMcho9 pic.twitter.com/aCOCrccKUP — Chambre des Députés (@ChambreLux) April 16, 2019

Abgeordnete beider Länder räumten ein, wohl kurzfristig von einem Austritt Großbritanniens aus der EU zu profitieren, da viele Konzerne einen Umzug zu luxemburgischen oder irischen Standorten in Erwägung ziehen und dies die regionale Wirtschaft weiter ankurbeln würde. Auf lange Sicht sei allerdings nicht absehbar, was Brexit in der Realität für beide Länder bedeuten würde. Es handele sich um eine tiefgehende Umwälzung, deren Folgen noch nicht vorhersehbar wären.

Die irischen Amtsträger trafen sich am Dienstag mit luxemburgischen Parlamentariern. Foto: Chambre des Députés

Vor allem die Möglichkeit einer harten Grenze zwischen Nordirland und der Republik macht den irischen Parlamentariern Sorgen. Sie befürchten erneute Gewaltausbrüche in der Grenzregion. Es wäre höchste Priorität, das "Good Friday" Friedensabkommen zu erhalten, das nach jahrzehntelangen blutigen Auseinandersetzungen in der irischen Grenzregion mit Nordirland im Jahre 1998 abgeschlossen wurde. Brexit könnte dieses Abkommen gefährden, befürchtet das irische Parlament.



Auch wenn die Republik Irland witschaftlich zu den Gewinnern eines potentiellen Brexit gezählt wird, wäre jeglicher finanzielle Profit "wertlos" im Vergleich zu dem Ziel, den Frieden zu erhalten.

"Europa ist nicht perfekt, aber es geht uns besser drinnen als draußen", erklärte einer der irischen Abgeordneten am Dienstag. Europa sei ein "stabilisierender Faktor" - und Stabilität ist ein Zustand, den die Bewohner der grünen Insel seit dem Friedensabkommen des Jahres 1998 zu schätzen gelernt haben.