Bretunkener Fahrer springt über Zaun, um der Polizei zu entgehen

Ein Mann versuchte in der Nacht zu Montag, einer Polizeikontrolle zu entgehen, indem er über einen Zaun flüchtete.

(SC) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, kurz nach Mitternacht, wurde eine Polizeistreife in Hollerich Zeuge davon, wie ein Fahrer seinen Wagen in der Rue de Bouillon abstellte und über die Umzäunung eines anliegenden Autohändlers stieg. Das weckte das Interesse der Beamten und sie wendeten ihren Dienstwagen, um der ungewöhnlichen Aktion auf den Grund zu gehen.

Da sie zunächst von einem Einbruchsversuch ausgingen, beantragten die Polizisten vor Ort Verstärkung. Die Beamten forderten den Mann aus, stehen zu bleiben, doch dieser versuchte daraufhin, über einen anliegenden Parkplatz zu flüchten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann wenig später stellen. Dieser gab jedoch nicht so schnell auf und setzte sich den Beamten "heftigst zur Wehr". Im abgestellten Wagen des flüchtigen Mannes befand sich eine weitere Person, die sich ebenfalls gegen eine Festnahme wehrte. Beide konnten schließlich jedoch immobilisiert werden.

Nach ersten Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass gegen den flüchtigen Zaunkletterer ein Fahrverbot bestand. Zudem stand der Fahrer unter hohem Alkoholeinfluss, wie sich nach einem dementsprechenden Test herausstellte. Auch der Beifahrer des Wagens war bereits polizeilich bekannt und war den Ordnungskräften im Zuge einer Aufenthaltsermittlung gemeldet worden.

Die Polizisten stellten ein Protokoll aus und ließen den Wagen des Flüchtigen auf Anweisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmen. Der Mann wurde in einer Ausnüchterungszelle untergebracht, da er im alkoholisierten Zustand sowohl eine Gefahr für sich und für andere darstellte.