Brennereien helfen bei Produktion von Desinfektionsmittel aus

Sind Schnapsbrennereien systemrelevant? Derzeit schon. Ein Dutzend Brennereien verarbeiten aktuell minderwertigen Moselwein zu Alkohol aus dem Desinfektionsmittel werden soll. Ein Beispiel aus Kehlen.

Egal wie hoch die Temperatur dieser Tage draußen ist, in Caroline Van Langendoncks Werkstatt geht es noch heißer zu. Immer wieder muss sie Brennholz in den Kessel ihrer teils kupfer-, teils silberfarbenen Brennereianlage hinzufügen, die sich auf dem Hofgelände des Brennereimuseums in Kehlen befindet.

10.000 Liter Wein

Draußen im Innenhof steht ein rot-weißer Tankwagen ...