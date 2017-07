(TJ) - Es war gegen 18 Uhr, als in Breidweiler-Brücke ein Autofahrer in eine Kreuzung fuhr und dabei einen herannahenden Motorradfahrer übersah. Der Biker prallte gegen den Wagen und verletzte sich dabei schwer am Bein.

Er wurde von zwei zufällig vorbeifahrenden Sekuristen betreut und anschließend vom Rettungsdienst aus Larochette uns Krankenhaus gebracht werden.