Cobolux will den Schlachtbetrieb in Wecker einstellen. Damit wird nur noch in Ettelbrück geschlachtet. Macht das Ihnen Gedanken?

Frage des Tages

Braucht das Land mehr Schlachthöfe?

