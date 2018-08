Zwei Wochen sind seit dem Großbrand bei Schlindermanderscheid vergangen. Noch ist nicht gewusst, wie es dazu kommen konnte. Derweil zeigt sich vor Ort, wie groß der entstandene Schaden ist.

Brandursache weiter ungeklärt

Gilles SIEBENALER Zwei Wochen sind vergangen, seit zwischen Consthum und Schlindermanderscheid rund zehn Hektar Wald in Flammen standen. Das Feuer hat Spuren hinterlassen.

Verkohlte Baumstümpfe, abgebrannte Äste, aschgrauer Boden: An grünen Wald und Wiesen erinnert auf dem weiten Hügel zwischen Consthum und Schlindermanderscheid nichts mehr. Das einst blühende Areal aus Bäumen, Pflanzen und Gras ist einer Art Mondlandschaft gewichen. Schuld daran ist ein Feuer, das vor genau zwei Wochen gewütet hatte.



Wie es dazu kommen konnte, ist noch immer ungeklärt. Die Suche nach der Brandursache geht weiter. Auf Nachfrage lässt die zuständige Staatsanwaltschaft Diekirch mitteilen, dass die Ermittlungen laufen und es bis dato keine klaren Erkenntnisse zum Ursprung des Feuers gebe.



16 Dieses Bild, auf dem man das ganze Ausmaß des Brandes sieht, wurde zwei Tage nach dem Feuer aufgenommen. Foto: Privat

Dieses Bild, auf dem man das ganze Ausmaß des Brandes sieht, wurde zwei Tage nach dem Feuer aufgenommen. Foto: Privat Direkt am Ort des Geschehens wird deutlich, wie schwer die Schäden an Wald und Boden sind. Foto: Armand Wagner

Dieser Brand war ein Feuer, mit dem die Einsatzkräfte in Luxemburg zum Glück nur selten konfrontiert sind. Nicht nur die Größe des Areals, das in Flammen stand, sondern auch die extreme Hitze sowie die unzugängliche Lage vor Ort stellten die Feuerwehren vor ganze besondere Herausforderungen.



Das besagte Gebiet war sehr hügelig und manche Stellen nur zur Fuß zu erreichen. In diesem unzugänglichen Areal waren an jenem Freitag, dem 3. August, als kurz vor 15 Uhr Alarm ausgelöst worden war, sowie das ganze Wochenende über, rund 150 Feuerwehrleute aus 15 Stützpunkten des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) im Einsatz.



Es war nach dem Großbrand in Esch/Alzette am 2. Juli das zweite umfangreichere Feuer, bei dem Feuerwehrleute und Rettungshelfer in ihrer neuen Organisation gefordert waren. Die Reform des Rettungswesens – und mit ihr die Zusammenlegung von Zivilschutz, freiwilligen Korps und Berufsfeuerwehr – war erst am 1. Juli in Kraft getreten.



Nach dem Großbrand bei Schlindermanderscheid hatten die CGDIS-Veranwortlichen denn auch eine positive Bilanz gezogen. Sprecher Cédric Gantzer hatte gegenüber dem "Luxemburger Wort" zufrieden festgestellt, dass die neue Führungsstrukturen gegriffen und den Feuerwehrleuten die Arbeit erleichtert haben.