(lb) - Wie es genau dazu kam, dass in Nommern in der Nacht auf Samstag gleich mehrere Fahrzeuge und Hecken vor einem Haus in Flammen aufgingen, bleibt noch zu klären. Die Polizei ermittelt, nachdem das Feuer am Samstagmorgen kurz vor 1.30 Uhr beim Einsatzzentrum von Fels gemeldet wurde.

Bei ihrer Ankunft befürchteten die Feuerwehrleute, dass die Flammen auf das nahe gelegene Haus übergreifen könnte. Dies konnte jedoch verhindert werden. Ersten Angaben zufolge wurde niemand verletzt.