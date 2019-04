Der inhaftierte Tatverdächtige bei den Bränden zum Jahreswechsel im Südosten der Hauptstadt ist bereits wegen 21-facher Brandstiftung vorbestraft.

Brandstiftungen: Tatverdächtiger ist vorbestraft

Steve REMESCH Der inhaftierte Tatverdächtige bei den Bränden zum Jahreswechsel im Südosten der Hauptstadt ist bereits wegen 21-facher Brandstiftung vorbestraft.

Zweimal brannten an diesem Wochenende in Hesperingen Fahrzeuge. In beiden Fällen ist von Brandstiftung auszugehen. Interessanterweise ist eine kurzzeitig abgeflaute Serie von verdächtigen Bränden nun wieder aufgeflammt – nachdem bekannt wurde, dass sich ein Tatverdächtiger in Haft befindet. Letzteres hatte die Staatsanwaltschaft vergangene Woche nach Presseberichten offiziell bestätigt.



LW-Informationen zufolge handelt es sich bei dem Tatverdächtigen, der sich seit Ende März in Untersuchungshaft befindet, um einen jungen Mann, der bereits einschlägig vorbestraft ist. Der ehemalige Berufsfeuerwehrmann und Freiwilliger beim Rettungsdienst war am 16. Juni 2016 von einer Strafkammer wegen Brandstiftung in 21 Fällen zu einer Haftstrafe von drei Jahren, davon zwei auf Bewährung, verurteilt worden.

Im Prozess hatte der heute 28-Jährige angegeben, teilweise aus Langeweile und teilweise unter starkem Alkoholeinfluss gehandelt zu haben. Zudem hob er mehrfach hervor, stets darauf geachtet zu haben, keine Menschen zu gefährden.

„Kein Pyromane“

Ein psychiatrischer Gutachter hatte im Prozess festgehalten, dass es sich beim Beschuldigten nicht um einen krankhaften Pyromanen handele – auch wenn sein Verhalten einem solchen ähnele. Hintergrund seien Frustration und zum Teil daraus hervorgehende Rachegelüste gewesen. Ein zweiter Gutachter hatte hervorgehoben, dass es für den Beschuldigten eine unsichere Prognose zu möglichen Rückfällen gebe.

Zwischen der ersten Serie von Brandstiftungen zwischen Juli 2014 und März 2015 und jener zwischen Oktober 2018 und Januar 2019, wegen der sich der 28-jährige Tatverdächtige nun in Haft befindet, gibt es aber auch bemerkenswerte Unterschiede.

Bei den Brandstiftungen, die 2016 vor Gericht verhandelt wurden, gab es eine deutliche Steigerung: Von Mülltonnen, Abfällen, einem Dixi-Klo bis hin zu Strohballen und der Jagdhütte von Andy Schleck. Zudem waren die Brandorte weit verstreut und die Tatzeiten sehr unterschiedlich. Die Taten, die dem tatverdächtigen Mann nun vorgeworfen werden, erfolgten mehrheitlich zwischen 1 und 4 Uhr nachts. Siebenmal hatte der Täter es auf Fahrzeuge abgesehen, vorrangig auf Firmenwagen und mindestens zweimal auf Autos von privaten Pflegediensten: einer Branche, in welcher der Beschuldigte auch bis zu seiner Festnahme tätig war.

Kurz nachdem sich die Festnahme des Verdächtigen in Hesperingen herumgesprochen hatte, kam es überraschend zu weiteren Brandstiftungen – nach gleichem Schema und Tatmuster. Wie es scheint, wurden immer Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen angezündet und stets, indem zunächst ein Reifen in Brand gesetzt wurde.

Alibi verpflichtet

In Itzig brannte so gegen 2.30 Uhr am 2. April ein Auto vor dem ehemaligen Feuerwehrbau in der Rue de Contern. Am vergangenen Freitag, am 12. April, setzt ein Täter in der Allée de la jeunesse sacrifiée in Hesperingen einen Hinterreifen eines Lieferwagens in Brand. Das Feuer kann sich allerdings nicht weiter ausbreiten. Das Feuer ist eine regelrechte Provokation: der Tatort liegt nur 450 Meter von der neuen Feuerwehrkaserne entfernt. In der Nacht zum Montag brannte dann ebenfalls um 2.30 Uhr ein Auto in der Cité um Schlass in Hesperingen.

Da sich der Verdächtige seit Ende März in Untersuchungshaft befindet, kommt er für die drei jüngsten Brände nicht infrage. Klar ist, dass dem Untersuchungsrichter deutliche Hinweise zu einer Täterschaft des Verdächtigen bei der Brandserie zum Jahreswechsel vorgelegen haben müssen, um eine Inhaftierung anzuordnen.

Das lässt für die gesamte Serie von Brandstiftungen vier Tathypothesen zu: Der Beschuldigte könnte auf ganzer Linie unschuldig sein. Eine zweite Möglichkeit besteht allerdings darin, dass ein möglicher Mittäter mit den neuen Bränden versucht, die Unschuld des Verdächtigen zu untermauern. Drittens kann es ebenso sein, dass die Täter beider Serien unabhängig voneinander vorgehen. Darüber hinaus könnte es auch einen Trittbrettfahrer geben, der einen ersten Täter imitiert.

Kein Zweifel besteht indes darin, dass die Ermittlungen sich in beiden Serien in einer sehr heißen Phase befinden und diese womöglich schnelle Ergebnisse bringen können.