Brandstiftungen in Hesperingen: Hypothesen über Hypothesen

Foto: Steve Remesch/LW-Archiv

Am 11. Januar 2019 setzt ein unbekannter Täter im Ortseingang von Alzingen ein Auto eines privaten Pflegedienstes in Brand. Zwei weitere Fahrzeuge werden schwer beschädigt. Es ist nur eine weitere Brandstiftung in einer langen Serie.