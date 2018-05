Brandstiftung im Gefängnis: drei Jahre Haft

Weil ein Häftling in seiner Zelle ein Feuer gezündet hatte, wurde er zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Sein Komplize muss zwölf Monate ins Gefängnis.

(SH) - Er sei seit Tagen erniedrigt worden und dann komplett ausgerastet. Mit diesen Worten erklärte ein 22-jähriger Gefängnisinsasse, warum er am Abend des 27. April 2015 in seiner Zelle ein Feuer gezündet hatte.



Wegen dieser Tat muss Paulo A. nun länger in Schrassig bleiben. In erster Instanz wurde er am Donnerstag zu einer Haftstrafe von 36 Monaten verurteilt, wovon zwölf zur Bewährung ausgesetzt wurden. Zudem muss er sich fünf Jahre lang in Behandlung begeben, um seine Aggressivität in den Griff zu bekommen. Paulo A. hatte nicht nur ein Feuer gezündet, sondern auch das Mobiliar beschädigt und Gefängniswärter verletzt. Wie hoch der Schadenersatz sein wird, den er diesen zukommen lassen muss, wird ein Experte entscheiden.



Alessandro F., der Paulo A. das Feuerzeug hatte zukommen lassen und deshalb als Komplize angeklagt war, wurde zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre gegen beide Männer gefordert.



Alle Parteien haben nun 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.



